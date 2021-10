Jadon Sancho: 007 por maus motivos

Jadon Sancho, avançado do Manchester United, foi alvo de uma crítica em jeito de brincadeira que o comparou com o agente secreto 007. A Sky Sport exibiu uma infografia em que mostra o porquê de o jogador, de 21 anos, poder ser considerado o novo James Bond.





Os dados são referentes às suas prestações na Premier League que se traduzem em zero golos, zero assistências e sete utilizações. Sancho é um verdadeiro Bond, mas por maus motivos. O dianteiro contratado ao Borussia Dortmund, este verão, por 85 milhões de euros não está a conseguir impor-se na equipa de Solskjaer e, portanto, as críticas surgem com naturalidade.

Nas restantes competições, os números não diferem muito e são ainda mais humilhantes para Sancho. Na Liga dos Campeões participou nas três jornadas realizadas até ao momento e registou o mesmo nulo em jogadas decisivas. Também participou no encontro da Taça da Liga que terminou com uma derrota (0-1) dos red devils e a consequente eliminação da prova.