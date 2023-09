Jadon Sancho afastado da equipa principal do Manchester United

O Manchester United emitiu um comunicado esta quinta-feira no qual dá conta que Jadon Sancho foi afastado da equipa principal."Jadon Sancho vai continuar a cumprir um programa de treino pessoal longe da equipa principal, enquanto aguarda a resolução de um problema de disciplina", escreveram os red devils.Recorde-se que Jadon Sancho está de costas voltadas com Ten Hag depois de o treinador ter justificado a não inclusão do inglês na ficha de jogo da partida contra o Arsenal: "Não o selecionámos para o jogo levando em consideração a performance dele nos treinos. No Manchester United tens de atingir diariamente o nível exigido. Foi por isso que o deixámos de fora neste encontro."Através de um comunicado, Jadon Sancho respondeu ao treinador: "Por favor, não acreditem em tudo o que leem. Não permitirei que digam coisas completamente falsas. Estive muito bem nos treinos esta semana. Tenho sido o bode expiatório há muito tempo, o que não é justo. A única coisa que quero é jogar futebol e ajudar a equipa. Respeito todas as decisões da equipa técnica e continuarei a lutar por este emblema, aconteça o que acontecer".