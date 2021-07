Jadon Sancho apresentado no Manchester United: «É o realizar de um sonho»

Chegou ao fim uma das maiores novelas deste mercado de transferências! Jadon Sancho foi esta sexta-feira oficializado como novo reforço do Manchester United para as próximas cinco temporadas, com mais uma de opção.

Nas primeiras palavras como jogador dos red devils, o ex-Borussia Dortmund não esqueceu o seu antigo clube e mostrou-se ansioso por jogar na Premier League. "Estarei sempre grato ao Borussia Dortmund por ter-me dado a oportunidade de me estrear pela equipa principal, apesar de eu saber que um dia iria regressar a Inglaterra. A oportunidade de juntar-me ao Manchester United é o realizar de um sonho e eu mal posso esperar por jogar na Premier League. Estou ansioso por trabalhar com o treinador e com a equipa técnica com o objetivo de desenvolver cada vez mais o meu jogo", começou por dizer, em declarações ao site oficial do Manchester United.

Já Ole Gunnar Solskjaer não tem dúvidas que o jovem internacional inglês é o tipo de jogador que quer para a sua equipa. "O Jadon [Sancho] resume muito bem aquele que é o tipo de jogador que eu quero trazer para o clube. Será parte integral da minha equipa por muitos anos e estamos ansiosos por vê-lo florescer. Os seus golos e registo de assistências falam por si e sei que irá trazer à equipa um ritmo tremendo, talento e muita criatividade", atirou.

Na última temporada, Jadon Sancho marcou 16 golos e fez 20 assistências em 38 jogos realizados pelo Borussia Dortmund, um total de 36 participações diretas para golo.