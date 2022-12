Jadon Sancho deverá falhar duelo com o Nottingham Forest

Jadon Sancho deverá ser um dos nomes que não irá constar na lista de convocados de Erik ten Hag para o duelo contra o Nottingham Forest, na terça-feira, encontro que marcará o regresso do Manchester United à Premier League depois do final do Mundial'2022.

De acordo com a imprensa inglesa, o internacional inglês encontra-se a treinar sozinho na Holanda com um preparador físico, com o objetivo de recuperar os melhores índices físicos - mas também psicológicos - para enfrentar o resto da temporada. O criativo de 22 anos já havia falhado o estágio que os red devils realizaram no início deste mês em Espanha pelos mesmos motivos.

Questionado na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de terça-feira sobre a possibilidade de o jogador poder integrar a convocatória, Erik ten Hag respondeu: "Penso que não".

Sem somar qualquer minuto desde outubro, Jadon Sancho deverá regressar aos jogos apenas em 2023.

Contratado no verão de 2021 ao Borussia Dortmund por 85 milhões de euros, Jadon Sancho soma um total de 52 jogos realizados pelo Manchester United, tendo apontado oito golos e contribuído com cinco assistências. Esta temporada leva apenas 14 jogos, três golos e dois passes para golo em 907 minutos de utilização - contabilizando todas as competições.