Jamie Carragher sobre Ronaldo: «Não creio que Ten Hag e o balneário do Man. United o queiram»

Jamie Carragher acredita que Erik Ten Hag e o balneário do Manchester United têm esperança que Cristiano Ronaldo encontre outro clube, como é desejo do português, e deixe Old Trafford este verão.O antigo jogador do Liverpool, de 44 anos, recorda que já tinha avisado sobre o impacto negativo da contratação de CR7 por parte dos red devils. "Sempre pensei que foi uma contratação bizarra. Senti que isto ia acontecer, mesmo que as coisas lhe tivessem corrido bem", contou Carragher num evento publicitário."Assinou por dois anos, com outro de opção, eu nem queria acreditar. Ele nunca aceitaria ficar em segundo plano, mas sabemos que quando se chega a determinado ponto da nossa carreira, não somos o mesmo jogador. E a carreira dele prolongou-se tanto porque ele é um grande profisssional. O facto de ter 37 anos, 38 na próxima época, faz com que não seja o mesmo jogador. É um grande marcador de golos, mas não é o mesmo jogador."O antigo futebolista constata ainda outro facto. "Posso estar enganado, mas nenhum clube da Europa o quer. E penso que se perguntarem ao Ten Hag, não creio que ele também o queira. Nem tenho a certeza se o balneário do Manchester United também o quer..."Recorde-se que Cristiano Ronaldo falhou a digressão de pré-época da equipa à Tailândia e à Austrália, alegando "problemas familiares".O craque português, que quer deixar os red devils para jogar num clube que dispute a Liga dos Campeões, voltou ao Manchester United na semana passada e esteve no particular com o Rayo Vallecano, mas jogou apenas durante a primeira parte e acabou por abandonar o estádio com o encontro ainda a decorrer, uma atitude que o treinador não gostou.