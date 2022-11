Jornal de Manchester arrasa atuação de Ronaldo: «Acerta mais na bancada do que na baliza»

Cristiano Ronaldo e Mings pegaram-se e tiveram de ser separados no Aston Villa-Man. United



O 'Manchester Evening News' considerou que Cristiano Ronaldo foi um dos piores jogadores em campo no jogo de ontem com o Aston Villa, que os red devils perderam, por 3-1.Num encontro em que o português se envolveu numa confusão com Tyron Mings, acabando por ver um cartão amarelo, o jornal deu nota 3 a CR7 (numa escala de 0 a 10) e foi pouco meigo na apreciação."O melhor marcador de sempre deixou de ser o melhor marcador de sempre esta época. Por estes dias Ronaldo acerta mais na bancada do que na baliza", pode ler-se.