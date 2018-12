José Mourinho: «Não se trata só de gastar dinheiro e reforçar a equipa»

O Manchester United desloca-se este domingo a Anfield para defrontar o líder da Premier League, o imbatível Liverpool, comandado por Jurgen Klopp. Os red devils estão atualmente em 6º lugar da prova, a 16 pontos do topo, pelo que uma vitória é essencial para manter o plantel de José Mourinho na luta pelo título inglês. Em conferência de imprensa, o treinador português voltou a referir-se à diferença de 'budget' para contratações entre os dois emblemas, o que ajuda a explica a boa fase dos reds."Não se trata só de gastar dinheiro e reforçar a equipa. Uma equipa de futebol é mais do que isso. É como uma casa. Não basta comprar a mobília, é necessário fazer algum trabalho também", justificou o Special One, lançando uma farpa ao rival: "Gasta dinheiro na melhor mobília possível e depois está preparado para viver numa casa extraordinária."No entanto, o investimento do Liverpool não trouxe ainda títulos a Klopp. "Penso que os troféus contam, especialmente quando tens potencial para lutar por esses títulos e sobretudo quando reconheces de forma clara que tens o objetivo de vencer troféus", explicou José Mourinho. "Por vezes simplesmente falar não é muito inteligente pois se tens o potencial, não tens nada a esconder. Mas penso que Jurgen já reconheceu que quer vencer a Premier League. É esse o objetivo deles."O Manchester United não vive uma boa fase da temporada mas o treinador português recusa desistir. "Tentarei, tentarei sempre e quero uma equipa que seja capaz de estar comigo no desejo, na ambição e na confiança. Sabemos que vamos defrontar o líder mas temos as nossas qualidades, temos o nosso potencial e mesmo com os problemas que temos e as dúvidas para escolher a equipa, a tática, a abordagem, a filosofia... temos dúvidas em tudo mas chegaremos com os jogadores disponíveis e teremos uma equipa capaz de lutar pela vitória", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Liverpool."Tivemos dois resultados positivos frente ao Liverpool a época transata, mas isso está no passado. Este domingo não terá nada a haver com o passado, pelo que tenho de me focar não no que aconteceu mas sempre na próxima partida, que é a mais importante."Os red devils não vão poder contar com Alexis Sánchez, Marcos Rojo e Lindelöf (lesionados) e estão em dúvida Chris Smalling, Luke Shaw, Anthony Martial, Matteo Darmian, Diogo Dalot e Scott McTominay.