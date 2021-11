Keane envolve-se em discussão com Carragher e atira: «Ronaldo não voltou para ficar no banco»

Roy Keane, antigo jogador do Manchester United, não entende por que motivo Cristiano Ronaldo não alinhou de início na partida de ontem, frente ao Chelsea, que os red devils. No final do encontro, em declarações à 'Sky Sports', o agora comentador acabou mesmo por se envolver numa discussão com Jamie Carragher, antigo defesa do Liverpool que também é comentador no mesmo canal."O Ronaldo não pode entrar no jogo vindo do banco. Ele não voltou ao clube para ficar sentado no banco. É um jogador de classe mundial, às vezes é preciso trabalhar em torno da super-estrela", atirou Keane."Eu joguei com jogadores que podem não fazer o que estás à espera, mas tu perdoas os Cantonas desta vida porque eles marcam e ganham jogos", acrescentou.Carragher ripostou. "Nestes jogos grandes... Eu entendo por que o Carrick [treinador interino] não o colocou de início. Tem 36 anos. O Ronaldo já não é o jogador que foi, obviamente tem marcado golos, mas não creio que se deva fazer um grande drama se ele não integrar o onze em todos os jogos."Keane respondeu: "Não é em todos os jogos, Jamie, mas este era um grande jogo para o Manchester United. Eu até 'perdoaria' se fosse em alguns jogos da fase de grupos da Champions se a equipa já tivesse o apuramento garantido. Mas o Ronaldo é um tipo que ganhou tudo, que regressou ao United para tentar levantar o clube. Claro que ele quer estar nestes jogos, claro que quer jogar!"O antigo defesa do Liverpool contrapôs com uma evidência: "Todos os jogadores querem. Roy, qual é o jogador que não quer jogar?"O outro começou a perder a paciência: "Mas não são todos jogadores de nível mundial, Jamie. Nem todos têm 800 jogos na carreira. Se olhares para o Manchester United hoje em dia, todos querem Ronaldo em campo, independentemente do que se pense dele. Se a bola cai para alguém no Mundo do futebol, esse alguém é Ronaldo. Mesmo com 36 anos."E prosseguiu: "Não é como se ele tivesse regressado, não tivesse marcado e as pessoas dissessem 'não tem velocidade, está fora dela, não está interessado'. Ele está interessado. Mas depois há esta ideia que ele tem culpa pela pressão alta."Carragher interrompeu-o: "Mas ele não pressiona, certo?""Ele não pressiona há uns cinco ou seis anos. Quando ele regressou eu disse que o Ronaldo não ia resolver todos os problemas do United. Quando se tem o Ronaldo, ele não pode ficar sentado no banco. Claro que não vai estar em todos os jogos, mas era um encontro frente ao Chelsea, com possibilidades de contra-ataques, podem 'pingar' uma ou duas bolas na área", explicou Roy Keane.