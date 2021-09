Khabib Nurmagomedov sabia de tudo: «Cristiano Ronaldo disse-me há um mês que ia para o Man. United»

Se para muitos a transferência de Cristiano Ronaldo da Juvuntus para o Manchester United foi uma das grandes surpresas do mercado, para o russo Khabib Nurmagomedov foi apenas a confirmação daquilo que sabia... há um mês. Pelo menos foi isso que garantiu a antiga estrela do UFC aos jornalistas na conferência 'New Knowledge Marathon', realizada em Moscovo.





"Há um mês ele disse-me que se ia mudar para o Manchester United. Esperava que esta transferência acontecesse. Creio que o Manchester United se enquadra melhor nas suas características do que a Juventus. Para mim a mudança não foi uma surpresa", frisou o russo, com o qual CR7 partilha uma relação de amizade, como o próprio já referiu no passado - até já foram 'apanhados' numa vídeochamada