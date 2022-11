Liga australiana pisca olho a Ronaldo: «Aqui podemos dar-lhe muito amor e carinho»

Depois do rumor vindo de Inglaterra a apontar para o interesse de David Beckham em levar Cristiano Ronaldo para a Major League Soccer (mais concretamente para o Inter Miami), agora da Austrália chegam informações de que a Liga principal do país vai avançar decidida para tentar levar o avançado português do Manchester United para o outro lado do planeta. A garantia foi dada pelo próprio CEO da A-League, em duas entrevistas nas quais deixou claras as suas intenções."Ele disse que não sentia amor e respeito no Manchester United, mas nós podemos dar-lhe muito amor e carinho na Austrália. Podemos não ser capazes de competir financeiramente com outros, mas podemos combater de outras formas", declarou Danny Townsend, ao News Corp.Depois, à rádio SportsFM 91.3, o mesmo dirigente foi ainda questionado sobre a eventual influência que Nani (atua de momento no Melbourne Victory) pode ter na mudança de CR7 para o país. "Não temos falado com o Nani, mas certamente que fizemos notar o nosso interesse em trazê-lo para a Austrália. É obviamente um tiro no escuro, mas temos certamente uma oferta em cima da mesa para ele considerar. Estamos em conversas, vamos ver o que acontece", declarou.