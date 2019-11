Lindelöf: «Tenho saudades de Mourinho, desde as reprimendas aos abraços»

Ole Gunnar Solskjaer continua em maus lençóis ao serviço do Manchester United, em função dos pobres resultados pelos red devils. Em 7º lugar na Premier League, a já distantes 18 pontos do líder Liverpool, as exibições têm desesperado os adeptos, a ponto de o defesa Lindelöf assumir que "tem saudades" de... José Mourinho.





"É, apesar de tudo, um dos melhores treinadores do Mundo e era suposto ter um trabalho num dos maiores clubes. Tenho saudades deles no futebol", resumiu à 'Aftonbladet' o central ex-Benfica. "É uma grande pessoa, do qual tenho imenso respeito. Foi ele quem me deu uma oportunidade aqui e que me trouxe para Manchester", frisou."Tenho o máximo respeito por ele e agradecido por tudo o que fez por mim, desde as reprimendas até aos abraços. Mesmo que não tenhamos concordado, em certos momentos, ele tem um carisma enorme. Já venceu tudo, portanto quando ele diz alguma coisa é para ouvir", lembrou Lindelöf.