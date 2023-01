Lingard fala do Man. United e dá razão a Ronaldo: «Clube está atrás em tudo, vejam as instalações do City...»

Menos de um ano depois de ter deixado o Manchester United a custo zero, tendo assinado pelo Nottingham Forest, Jesse Lingard abriu o livro no podcast 'The Diary of a CEO' e acabou por corroborar muitas das críticas que Cristiano Ronaldo fez aos red devils na entrevista a Piers Morgan. O médio explica que o Manchester United está muito atrás de outros clubes da Premier League.Lingard começou por falar da atitude dos responsáveis do clube em janeiro do ano passado, que impediram a sua saída por empréstimo para o Notthingham. "Eu queria sair porque não estava a jogar (mais uma vez...) e tinha a possibilidade de ir para o Notthingham. O acordo estava feito. Eles deixaram alguns jogadores ser emprestados, mas quando chegou a minha vez, o John Murtough [diretor de futebol] ligou-me e disse 'não vais sair'.""Eu disse 'então os outros são emprestados... Deixem-me desfrutar do meu futebol, eu não estou a jogar aqui'. Ele respondeu 'queres uns dias de folga?' Eu respondi 'não, só quero jogar futebol'", prosseguiu Lingard."Eles pararam o empréstimo e eu fiquei f...! Mandei-lhe uma mensagem a dizer que afinal ia descansar dois dias, mas depois vi nos jornais 'O Jesse pediu dois dias de folga'. E eu pensei 'o quê?!' Fui ao Twitter e coloquei os pontos nos 'iii'.Tal como Cristiano Ronaldo, Lingard contou que o clube mudou muito, para pior, desde que Ferguson saiu. "Não há controlo. Quando o Ferguson lá estava, havia controlo. Era uma fortaleza, tudo passava por ele. Contratos, acordos comerciais, tudo. Isto não teria acontecido com Sir Alex. Mas as pessoas agora têm plataformas para dizerem o que pensam e escreverem o que bem entendem..."E continuou: "Eles estão atrás em tudo. Olhem para as instalações do City, do Tottenham... Estão muito à frente. Até mesmo no aspeto social das coisas", garantiu o médio. "Em 2017 falei-lhes do YouTube e da possibilidade de fazerem conteúdos; só queria que se mantivessem atualizados em relação às novas coisas que estão a acontecer. Tens de ser relevante para te manteres relevante."O médio inglês criticou ainda a falta de controlo sobre a informação que sai do clube e deu como exemplo as notícias que continuamente eram publicadas sobre Paul Pogba. "Não havia controlo ou estrutura, as pessoas faziam o que queriam. Diziam coisas que nunca tinham acontecido no United, diziam no Twitter, tudo coisas que nunca lhe tinham acontecido. Ele é um dos melhores médios do Mundo."E qual seria então a situação ideal para o Manchester United? "Os jogadores querem coisas modernas, coisas que tenham acabado de sair. Queremos campos rápidos, as melhores instalações e que ninguém fale à imprensa sobre a equipa."