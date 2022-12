Lingard fala em "falsas promessas" no Manchester United: «Nunca me disseram o porquê de não jogar»

Jesse Lingard garantiu, em entrevista ao 'The Athletic', que as últimas temporadas que passou no Manchester United foram repletas de "falsas promessas", frisando que Solskjaer e Rangnick, os últimos treinadores que o orientaram nos red devils, lhe faltaram ao respeito."Não sei por que razão não jogava. Não sei qual era o problema, se tinha a ver com política ou o que quer que seja. Até hoje, ainda não obtive qualquer resposta. Mas também não perguntei. Preferia que me tivessem dito: 'Esta é a razão pela qual não jogas'. Por uma questão de respeito, pelo facto de ter estado no clube durante tantos anos. Nunca me disseram nada sobre isso", começou por referir.E acrescentou: "Foram falsas promessas. Treinava bem e estava em forma, preparado para jogar. Esta é a oportunidade que tenho para me despedir, já que nunca consegui fazê-lo", referiu, em antevisão ao encontro entre os red devils e o Nottingham Forest, desta terça-feira pelas 20 horas. "Vai ser um jogo especial que queremos ganhar. Não me posso deixar levar pelas emoções".Ao serviço do Nottingham Forest desde julho deste ano, Lingard garante que reencontrou a felicidade. "É um novo capítulo na minha vida, um desafio diferente. Estou feliz e a felicidade é a coisa mais importante no futebol. A pressão vai sempre estar lá, mas devemos fazer bom proveito dela e aproveitá-la. Agora estou a 'deslizar' pelo campo. Estou contente e a sorrir. Quando jogo futebol sinto-me livre e sem preocupações", rematou.