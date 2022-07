Lisandro Martinez oficializado no Manchester United

Lisandro Martinez, defesa central de 24 anos, foi esta quarta-feira oficializado no Manchester United para as próximas cinco temporadas com mais uma de opção, anunciou o clube em comunicado.Além de continuar a trabalhar com Erik Ten Hag, que o orientou no Ajax nas últimas três temporadas, vai ainda partilhar o balneário com o compatriota Alejandro Garnacho."Lisandro Martinez completou a sua transferência do Ajax para o Manchester United, assinando um contrato até junho de 2027, com mais um ano de opção. O defesa conta com 177 jogos nos clubes que representou e é internacional argentino. Ganhou diversos títulos, incluindo a Copa América 2021 com o seu país e dois títulos da Eredivisie com o Ajax."