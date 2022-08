Louis Saha: «Cristiano Ronaldo está a pensar apenas em si»

Louis Saha, antigo jogador do Manchester United que chegou a jogar com Cristiano Ronaldo aquando da primeira passagem do português pelos red devils, criticou a atitude de CR7, que acusa de estar a ser egoista.Ronaldo, que tem mais um ano de contrato com o clube inglês, falhou a digressão da equipa à Tailândia e à Austrália por "motivos pessoais", tendo jogado apenas 45 minutos esta época pelo Manchester United, no jogo de domingo com o Rayo Vallecano. O craque português quer deixar Old Trafford e rumar a um clube que esta época vá disputar a Liga dos Campeões."Acho que do ponto de vista do Cristiano é irrealista pedir a um clube deste tamanho que se adapte a ele e aos seus sonhos. No ano passado, se tivesse acontecido magia e tudo tivesse corrido bem, se tivessem ganho a Liga dos Campeões, a Premier League, ele podia ficar dizendo que tinha participado em tudo isso", explicou o francês, em declarações à 'Sky Bet'. "É irrealista achar que apenas pela sua chegada as coisas podiam ter sido diferentes.""Não sou o Cristiano, mas como adepto do Manchester United sinto que ele não mostrou tudo e que está a pensar apenas em si. Não vou julgá-lo, porque trata-se de um jogador imenso e não estou na sua posição, mas gostaria que ficasse porque é um grande futebolista", acrescentou Saha.