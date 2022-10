Louis Saha e as decisões de Ten Hag no jogo com o Newcastle: «Ronaldo foi desrespeitado»

Cristiano Ronaldo é substituído e sai com cara de poucos amigos



Louis Saha, antigo avançado francês que foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo aquando da primeira passagem de CR7 pelo Manchester United, acusou Erik ten Hag de "faltar ao respeito" ao português.Nos 9 jogos da Premier League disputados até ao momento, Ronaldo alinhou de início em apenas duas ocasiões, saiu do bando em seis jogos e não foi utilizado num jogo, tendo ficado fora do dérbi com o Manchester City.O craque português foi substituído ao minuto 72 no último encontro dos red devils, com o Newcastle, e ficou com cara de poucos amigos quando viu o seu número na placa. Saha dá-lhe razão."Foi desrespeitado. Não concordo totalmente com a gestão de Ten Hag. Entendo por que razão o Ronaldo ficou chateado no jogo com o Newcastle porque ele acredita que pode marcar, ultimamente não tem tido muito sorte nem tem grande eficácia, acontece. As pessoas têm de entender que ele não é um robot", disse o francês, à 'Boyle Sports'."Quando as pessoas estão cansadas o Ronaldo é um matador, não há ninguém melhor do que ele para marcar golos importantes sob pressão. Ele fê-lo no ano passado e não há motivo para que não o continue a fazer esta época. Não vi nenhuma indicação física de que ele esteja a abrandar."