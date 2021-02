Luke Shaw lembra tempos difíceis com Mourinho: «Foi muito duro, sabia que era melhor ficar calado»

Luke Shaw está a viver um grande momento no Manchester United, o jogador de 25 anos ofuscou, inclusivamente Alex Telles, lateral-esquerdo que os red devils garantiram no verão junto do FC Porto. Mas o jogador, que vive agora sob as luzes da ribalta não esquece as sombras por que passou nos tempos em que José Mourinho era o treinador do clube.





Num programa da BBC, conduzido por Gary Lineker, falou-se das palavras que o treinador português proferiu sobre Luke Shaw, depois de um jogo com o Everton, em 2017. O português disse que tinha "de tomar todas as decisões" por ele e o jogador não esquece."Foi um momento muito duro porque às vezes não me saíam as palavras e as pessoas só ouviam uma versão da história", recorda Shaw. "Sabia que era melhor ficar calado. Tinha muita gente a apoiar-me, sabia que tinha de ficar calado e melhorar. Passei por momentos muito duros que me fizeram uma pessoa melhor."O jogador não poupa nos elogios ao atual treinador, Ole Gunnar Solskjaer. "O estilo do Ole é o que mais me benefica. O seu trato com as pessoas é insuperável, é verdadeiramente bom. Sinto que sabe exatamente o que tem de fazer para torar o melhor rendimento dos seus jogadores."