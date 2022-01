Luke Shaw rendido a Phil Jones: «Foi criticado durante anos e hoje...»

Luke Shaw não estava nada satisfeito com o desempenho da equipa após a derrota () do Manchester United na receção ao Wolverhampton, mas isso não o impediu de elogiar Phil Jones, experiente defesa-central inglês que esta segunda-feira voltou à titularidade nos red devils... 708 dias depois."Queria dizer que o Phil Jones devia estar muito orgulhoso dele mesmo. Foi criticado durante anos, já passou por muita coisa, mas ele é tão profissional que treinou sempre, ouviu e hoje foi fenomenal. Foi expecional. Estou muito feliz por ele e penso que merece isto", atirou o lateral-esquerdo inglês, em declarações à 'BBC' no final da partida em Old Trafford."Não fomos suficientemente bons, tivemos muitas dificuldades, não conseguimos manter a posse da bola e quando não a tínhamos não fomos suficientemente agressivos como devíamos. Não o colocámos sob pressão em algum momento. Pode até ter dado a sensação de que foi um jogo fácil para eles. Um desempenho desapontante, assim como o resultado. Não tínhamos muitas alternativas com bola", acrescentou."Temos de colocar mais pressão sobre o nosso adversário, temos de ter mais intensidade. Nós jogadores, estamos aqui há algum tempo, penso que esta noite tivemos algumas dificuldades, não penso que estivemos todos juntos. Olhamos para os jogadores que temos, temos uma qualidade inacreditável mas às vezes ter só qualidade não chega. Temos de trazer para o jogo intensidade e mais motivação. Dentro do balneário, todos sabemos o que queremos mas dentro de campo temos de dar 100 por cento. Para ganhar este tipo de jogos de estar 100 por cento comprometidos. É duro e desapontante", concluiu.