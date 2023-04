Luke Shaw renova com o Manchester United até 2027

Luke Shaw prolongou contrato com o Manchester United até 2027, informou esta terça-feira o quinto classificado da Premier League. O lateral esquerdo, de 27 anos, chegou aos red devils em 2014, proveniente do Southampton, emblema do sul de Inglaterra em que fez a formação desde os escalões de infantis e até aos seniores.''Há nove anos, assinei por este clube incrível e estou feliz por prolongar o meu contrato. Cresci muito desde que vim para Manchester, tanto como pessoa como jogador'', afirmou o internacional inglês aos meios de comunicação do clube"O Luke é um jogador muito importante para o grupo e tem-se tornado um dos melhores defesas, conseguindo juntar uma mentalidade de líder a todas as suas outras qualidades", elogiou o diretor do Man. United, John Murtough.Na equipa treinada por Erik ten Hag, Luke Shaw é companheiro dos portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.Luke Shaw soma 249 jogos pelo Manchester United desde 2014. Na presente época apresenta um registo de 1 golo e 7 assistências em 36 jogos disputados. O Manchester United é quinto no campeonato, com os mesmos 50 pontos de Tottenham (quarto) e Newcastle (terceiro), mas com pior diferença entre golos marcados e sofridos, numa época em que está nas meias-finais da Taça de Inglaterra, nos quartos de final da Liga Europa e venceu já a Taça da Liga inglesa.