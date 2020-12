Machester United olha para Luís Campos

Luís Campos acaba de deixar o Lille e o seu telefone não vai tardar por certo a tocar. O Manchester United está, segundo o ‘Daily Mail’, de olho no dirigente português, tendo-o em elevadíssima consideração no que toca à análise e leitura das movimentações de mercado, algo que vem constituindo um calcanhar de Aquiles para o colosso inglês.

O trabalho do português, de 56 anos, tem sido seguido de perto pelo Manchester United. De acordo com ‘Daily Mail’, o emblema onde evolui Bruno Fernandes não se esquece que Luís Campos é um dos responsáveis pela descoberta de Mbappé e Martial. Por seu turno, o ‘Daily Record’ adianta que o luso, até agora diretor desportivo do Lille (e conselheiro de Gérard Lopez, o agora ex-presidente do clube francês), faz parte de uma lista de cinco nomes que está na posse da administração do Manchester United. O tabloide inglês avança com o nome de outros dois candidatos: Paul Mitchell e Marc Overmars.

Não é a primeira vez que Luís Campos é cogitado para um cargo de relevância no Manchester United, tendo o mesmo sucedido durante o consulado de José Mourinho, o qual orientou a equipa dos red devils entre 27 de maio de 2016 e 18 de dezembro de 2018. O casamento acabou por não se consumar, tendo o Special One, um dos impulsionadores dessa solução, sido substituído por Ole Gunnar Solskjaer.

Luís Campos tem vindo a ser igualmente ventilado como um dos homens fortes que Emili Rousaud, um dos candidatos à presidência do Barcelona, gostaria de adicionar ao seu projeto. O português mantém-se em silêncio, claro. Este empresário, de 54 anos, tem sido o grande animador da pré-campanha eleitoral, tendo anunciado que quer fazer regressar Neymar e dar o nome de Lionel Messi ao Camp Nou.