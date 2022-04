Mãe de criança fala em "agressão" de Ronaldo: «Ficou em choque»

A mãe da criança a quem Cristiano Ronaldo atirou o telemóvel ao chão depois do jogo com o Everton diz que o filho de 14 anos, que sofre de autismo, foi "agredido" pelo craque português, que entretanto já pediu desculpa pelo sucedido.Sarah Kelly tinha levado Jake pela primeira vez ao estádio para ver o Everton, mas o dia acabou mal. "Os jogadores do Manchester United estavam a sair. Nós estávamos em Park End, mesmo no túnel por onde eles passavam, e o meu filho estava a filmá-los. A dada altura ele baixou o telemóvel porque o Ronaldo puxou a meia para baixo e tinha a perna a sangrar. Baixou o telemóvel para ver o que era, nem falou", contou a mãe, em declarações ao 'The Liverpool Echo'."O Ronaldo passou e, com terrível, terrível mau humor, atirou o telemóvel da mão do meu filho e continuou a andar. Dá para ver o hematoma no local onde ele fez contacto. Não consigo acreditar sequer que estou a falar sobre isto...", prosseguiu.Cristiano Ronaldo pediu desculpas e ofereceu ao jovem a oportunidade de assistir a outro jogo do Manchester United, mas a mãe diz que é pouco provável que isso venha a acontecer. Jake está "em choque" e ela considera, por isso, que o melhor é afastá-lo do futebol."Eu estava a chorar, fiquei em choque, o Jake ficou completamente em choque. Ele é autista e tem dispraxia, por isso não entendeu o que realmente aconteceu até chegar a casa. Está muito perturbado e não vou levá-lo a outro jogo. Este foi o primeiro a que ele foi e aconteceu isto... Tínhamos tido um dia brilhante, até àqueles segundos finais, quando eles saíram do campo. Aquilo arruinou completamente o dia", acrescentou Sarah, adiantando que o telemóvel do filho ficou partido."Eu até entendia se o Jake estivesse a acenar na cara dele, mas não foi esse o caso. É um miúdo autista e foi agredido por um futebolista. É assim que como mãe vejo as coisas", finalizou.