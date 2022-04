Mãe de jovem adepto não aceita pedido de desculpas de Ronaldo: «Foi o que mais me irritou»

A mãe do jovem adepto a quem Cristiano Ronaldo atirou o telemóvel ao chão, depois do jogo do Manchester United com o Everton, voltou a falar sobre o sucedido e não perdoa o craque português. Sarah Kelly fala num pedido de desculpas "rude" e "fraco" por parte de CR7, feito através das redes sociais."As desculpas, ou a falta delas, foi o que mais me irritou", contou ao 'The Telegraph' a mãe do jovem de 14 anos, que sofre de autismo. "Pensei 'que rude, está a dizer a toda a gente que pediu desculpas e não o fez'. Ok, escreveu uma mensagem nas redes sociais mas... ele devia era ter pedido desculpas ao meu filho.""Teve algumas horas para pensar no assunto. Devia ter tentado descobrir os nossos contactos e agido discretamente. Dizia que tinha falado connosco e então divulgava algo. Eu teria ficado feliz. Fiquei chocada por o Man. United não ter divulgado um comunicado, algo mais sincero, em vez de o Ronaldo dizer que 'o adepto' podia ir até ele", acrescentou.Sally explica que o filho não quer ir a Old Trafford assistir a um jogo do Man. United, conforme sugeriu Ronado no pedido de desculpas. "Por que razão nós, como adeptos do Everton, iríamos ao United? Ele escreveu 'este adepto'. Não diz se é adepto do Everton ou do Manchester United. Trata-se de um pedido de desculpas muito, muito fraco, na minha opinião."