Mãe de Maguire e as críticas ao central: «É vergonhoso e totalmente inaceitável»

A mãe de Harry Maguire, Zoe Maguire, deixou duras críticas no Instagram a quem tece comentários negativos sobre o filho. O defesa central do Manchester United, refira-se, marcou um autogolo no duelo entre a Inglaterra e a Escócia do último sábado (3-1)."Como mãe, ver o nível de comentários negativos e abusivos que o meu filho está a receber de alguns adeptos, especialistas e dos meios de comunicação social é vergonhoso e totalmente inaceitável em qualquer situação da vida, quanto mais quando se trata de alguém que se esforça ao máximo pelo clube e pelo país", começou por escrever na rede social e continuou: "Eu estava lá na bancada, como sempre, e é inaceitável o que se está a criar por nada. Compreendo que no mundo do futebol haja altos e baixos, mas o que o Harry recebeu foi muito além do futebol. Para mim, vê-lo passar pelo que está a passar não é aceitável".A mãe do internacional inglês referiu ainda que não deseja que ninguém passe pelo mesmo que o filho: "Detestaria ter de ver outros pais ou jogadores a passar por isto no futuro, especialmente os jovens rapazes e raparigas que estão a subir na carreira hoje em dia. O Maguire tem um coração enorme e ainda bem que ele é mentalmente forte e consegue lidar com isto porque outros podem não conseguir. Não desejo este tipo de abuso a ninguém".