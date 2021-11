Maguire destaca exibição "brilhante" de Ronaldo: «Com ele na frente temos tudo para ganhar jogos»

Cristiano Ronaldo foi novamente decisivo em mais uma vitória do Manchester United na Liga dos Campeões. O avançado português abriu caminho ao triunfo (2-0) dos red devils em casa do Villarreal, em jogo da quinta jornada da fase de grupos, e ajudou a equipa inglesa a qualificar-se para os oitavos de final da prova milionária.

Em declarações no final da partida, Harry Maguire, defesa-central e capitão do Manchester United, elogiou a exibição do avançado português, sublinhando que se a equipa conseguir voltar a ser sólida defensivamente terá tudo para ganhar jogos pois conta... com CR7 lá na frente para marcar golos.

"[Cristiano] Ronaldo foi brilhante. Temos de voltar a ser sólidos atrás porque se o formos temos tudo para ganhar jogos com ele lá na frente. Resultado? É importantíssimo para a nossa temporada. Os últimos meses não estivemos nem sequer perto do suficiente e nós precisávamos de um bom resultado para a nossa temporada e para os nossos adeptos. Temos de certificar-nos que este é o começo e continuar assim", começou por dizer o internacional inglês, em declarações citadas pela 'BBC'.

Dificuldades da equipa na primeira parte

"Foi difícil na primeira parte. Foi importante para nós continuarmos na discussão pelo jogo e penso que os companheiros que vieram desde o banco ajudaram-nos e o nosso desempenho na segunda parte foi muito bom."

Resultado importantíssimo para a equipa

"O ênfase era conseguirmos este resultado. Quando jogas fora na Europa tens de ser sólido. No final conseguimos o que queríamos muito pelas oportunidades que criámos."

Pressão na primeira fase de construção do Villarreal ajudou para chegar ao golo

"Queríamos dar o primeiro passo e sermos agressivos e na primeira parte talvez demonstrámos um pouco de receio. Mas falámos sobre isso e o primeiro golo surgiu da pressão que fizemos", terminou.