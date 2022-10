Maguire passou férias em Portugal 'para limpar a cabeça' mas plantel do Man. United não gostou

Harry Maguire passou férias em Portugal para "limpar a cabeça", numa altura em que recupera de lesão, e devidamente autorizado por Ten Hag.Só que a decisão não caiu bem no plantel do United, diz o ‘The Sun’, uma vez que os jogadores dos red devils queriam que o central fosse com a equipa ao Chipre, onde jogaram para a Liga Europa com o Omonia.