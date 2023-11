Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mais um pontapé nas críticas: Bruno Fernandes volta a salvar o Manchester United no jogo 200 pelos red devils Médio português marcou já em tempo de compensação o golo que deu a vitória (1-0) à equipa de Erik ten Hag no terreno do Fulham





• Foto: Lusa/EPA