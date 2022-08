Man. United a ferro e fogo: Ten Hag cancela folga e começa a preparar jogo com o Liverpool

Erik ten Hag cancelou o dia de folga que o plantel do Manchester United tinha planeado para este domingo, um dia depois da goleada sofrida pelos red devils diante do Brentford (0-4) na 2.ª jornada da Premier League, avança o 'The Sun'.Segundo a mesma fonte, o treinador holandês "forçou" os jogadores dos red devils a "realizarem uma sessão de treino a mais depois da derrota humilhante de ontem, em que a equipa sofreu quatro golos nos primeiros 35 minutos de jogo".Ten Hag já tinha dado conta da sua insatisfação após o apito final. "Sofrer quatro golos em 35 minutos não é possível... a equipa precisa de se responsabilizar. [Os primeiros dois golos] São erros individuais que não podem acontecer. Temos de aprender com isso. De Gea é um grande guarda-redes. Claro que situações assim mudam o jogo, mas é preciso manter o plano e seguir em frente. Erros fazem parte do futebol, é preciso reagir", referiu o técnico.Recorde-se que o Manchester United segue no último lugar da Premier League, depois de na 1.ª jornada ter sido igualmente derrotado pelo Brighton (1-2)