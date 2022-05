Man. United arrasado após goleada: «Será que Ronaldo se estava a rir da própria equipa?»

A goleada sofrida este sábado pelo Manchester United diante do Brighton (0-4) agravou ainda mais a crise de resultados dos red devils e, já no final da partida, Graeme Souness e Dion Dublin, antigos destaques da Premier League, deixaram inúmeras críticas à formação inglesa, que consideram estar a "tomar as decisões erradas há 10 anos"."Quatro [golos] não foram suficientes para o Brighton. Parece que o Man. United veio passear. Desde que Ferguson saiu, têm feito decisões ridiculamente pobres no que toca ao futebol. Que génios é que se sentaram e pensaram: 'Vamos livrar-nos de Solskjaer, e há uma pessoa, um consultor, que me disseram que é o homem certo! Vamos ver o currículo dele'", começou por dizer Souness à 'Sky Sports', em referência a Ralf Rangnick.E prosseguiu: "Não há nada no currículo dele que lhe daria o cargo no Man. United. Se olharmos para os jogadores que contrataram, que venderam, que renovaram... não sei de onde têm aparecido as decisões relacionadas ao futebol. Há 10 anos que tomam decisões erradas de forma consistente. Balneário? Diria que há muitas maçãs podres naquele grupo".Dion Dublin, ex-jogador dos red devils e comentador no mesmo canal, referiu um momento do jogo que lhe chamou a atenção. "Um dos sinais é quando passa um 'frame' logo após um dos golos do Brighton em que o Ronaldo se estava a rir... dá para pensar: será que se está a rir dos jogadores da própria equipa, da situação em si? Deve pensar: 'O que raio está a acontecer aqui?", concluiu.Com este resultado, o Man. United segue no 6.º lugar na Premier League, colocando em risco a ida às competições europeias na próxima temporada.