Man. United deixa referência curta e "fria" sobre Cristiano Ronaldo

Como habitualmente sucede em todos os jogos, o Manchester United colocou à disposição dos adeptos antes do duelo com o Burnley uma pequena revista na qual deixa algumas informações sobre a partida e, também, sobre a atualidade do clube. Ora, nesta que era a primeira publicação após a saída de Cristiano Ronaldo do clube, os red devils decidiram pontuar esse facto com apenas um texto de circunstância, que o o 'Daily Mail' apelida mesmo de "frio"."Cristiano Ronaldo deixou o clube por mútuo acordo no mês passado. Ao todo, em duas passagens pelo clube, a estrela portuguesa marcou 145 golos em 436 jogos, tendo-nos ajudado a conquistar três títulos na Premier League, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga, uma Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. Em 2008 foi também coroado como vencedor da Bola de Ouro. Num comunicado feito em 22 novembro, o clube registou a sua gratidão pelo imenso contributo do Cristiano e deseja-lhe o melhor, como à sua família", podia ler-se na publicação 'United Review'.