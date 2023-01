Man. United em alta procura retribuir a... lição

Há três meses o Manchester United saiu da visita ao rival City com uma pesada derrota (3-6) e oito pontos de desvantagem para o atual campeão. Desde então, os red devils não voltaram a perder na Premier League, estão numa série de oito triunfos (quatro na liga) e atacam o ‘round’ dois a saber que uma vitória em Old Trafford os deixa a um ponto do City e com possibilidade de espreitar uma luta pelo título que chegou a parecer impossível.

Erik ten Hag - o técnico mais rápido a chegar aos 20 triunfos no United - também relembrou o que sucedeu nesse duelo de 9 de outubro: "Esse jogo foi uma lição. A partir daí, progredimos muito, mas não foi da noite para o dia. É um processo de meses e que temos de continuar a seguir. Temos de provar tudo isto em campo amanhã [hoje]. Da última vez não correu bem, agora temos de fazer melhor." O trunfo principal nestas semanas de sonho tem sido Marcus Rashford, que marcou em todos os jogos desde que regressou do Mundial do Qatar: o inglês soma sete golos e ainda duas assistências, em seis partidas.

Weghorst oficial mas de fora

Oficializado ontem, o ponta de lança Wout Weghorst ainda não entra nas contas, já que não foi inscrito a tempo. Igualmente de fora estará Diogo Dalot, que saiu lesionado do duelo com Charlton para a Taça da Liga. Em contrapartida, Bruno Fernandes regressa às escolhas, após cumprir suspensão.