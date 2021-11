Man. United já gastou 45 milhões de euros a despedir treinadores na era pós-Ferguson

Quatro treinadores em oito anos... e todos eles despedidos. É este o saldo do Manchester United desde que Sir Alex Ferguson deixou, em 2013, o comando técnico dos red devils após 27 temporadas. Ole Gunnar Solskjaer é a mais recente 'vítima' do insucesso desportivo que teima em manter-se nas hostes de Old Trafford, mas há muitos que consideram os treinadores 'culpados'. Certo é que as saídas dos técnicos já custaram uma fortuna aos cofres do clube onde jogam Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.O 'The Sun' fez as contas e, desde a saída de Ferguson, que abandonou o cargo por decisão própria, o Man. United já pagou 38 milhões de libras com indemnizações a treinadores que saíram antes do término do contrato. Qualquer coisa como 45 milhões de euros (M€).David Moyes sucedeu a Ferguson, esteve oito meses no cargo e foi demitido em 2014 sem qualquer título. O escocês foi o primeiro a receber uma verba choruda: cerca de 8 M€. Seguiu-se o holandês Louis van Gaal, que esteve dois anos em Old Trafford e até ganhou uma Taça de Inglaterra, mas acabou despedido no dia seguinte à final e levou no bolso 10 M€.José Mourinho seria a aposta seguinte dos red devils, mas o português acabou demitido após 2 anos e meio. O Special One conquistou 3 títulos (Liga Europa, Supertaça inglesa e Taça da Liga inglesa) e saiu em dezembro de 2018, com uma indemnização a chegar perto dos 18 M€.O mais recente a receber um 'prémio' chorudo pelo despedimento é Solskjaer, que de acordo com o 'The Sun' leva mais de 8 M€ como compensação.