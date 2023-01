Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Man. United oferece 4 milhões de euros pelo empréstimo de João Félix mas At. Madrid quer o triplo Clube inglês disposto ainda a pagar o salário do internacional português, segundo os espanhóis do 'Relevo'





• Foto: José Gageiro/Movephoto