«Man. United pode terminar Premier League na segunda metade da tabela se Cristiano Ronaldo sair»

Gary Neville voltou a abordar a situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United e mostrou-se preocupado, caso o internacional português deixe Old Trafford este verão."Estão condenados se o deixarem sair. Se for embora não há ninguém que marque golos. Se não trouxerem mais jogadores ou não estiverem ao nível que precisam, e se Ronaldo sair, acredito que possam terminar a Premier League na segunda metade da tabela", referiu o antigo jogador dos red devils à 'Sky Sports'.E prosseguiu: "É uma equipa de metade inferior da tabela. Isso é uma afirmação enorme que pode parecer estúpida no final da época. Estão completamente desmoralizados. Têm de voltar à estaca zero."