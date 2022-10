Man. United pondera deixar Cristiano Ronaldo sair a custo zero, adiantam ingleses

A segunda passagem de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United poderá acabar mais cedo do que o esperado e, de certa forma, bem diferente daquilo que provavelmente todas as partes esperavam. Segundo adianta o portal 'inews', os red devils estarão já a trabalhar numa solução para o futuro, abrindo as portas a uma saída no mercado de inverno do avançado português, que chegou ao clube em 2021, proveniente da Juventus.A situação chegou a tal ponto sem retorno que, de acordo com a mesma publicação, o Man. United estará até disposto a deixar o avançado português sair a custo zero em janeiro, isto caso Jorge Mendes não encontre um clube que assuma o pagamento de uma verba de transferência pelo avançado português. Essa seria uma forma de contornar o outro 'problema': o elevado salário que CR7 aufere em Manchester, mais de 2 milhões de euros mensais.Lembre-se que Cristiano Ronaldo foi esta quinta-feira afastado do plantel principal dos red devils pelo menos até sábado (falha o jogo com o Chelsea), isto depois de na véspera alegadamente se ter recusado a entrar diante do Tottenham e ter, também,