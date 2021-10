Man. United 'preocupante' na Liga dos Campeões: «Frente a uma boa equipa vão ser destruídos»

A vitória do Manchester United sobre a Atalanta (3-2), na 3.ª jornada da Liga dos Campeões, não deixou os ilustres dos red devils satisfeitos. Apesar do triunfo construído na segunda parte, recuperando de uma desvantagem de dois golos graças a um tento de Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand considerou que os problemas "não estão curados", mas que a equipa precisa de se "agarrar" ao resultado. Scholes teceu muitas críticas a Solskjaer, frisando que os red devils correm o risco de serem "destruídos" contra formações de classe mundial, declarações também corroboradas pelo antigo avançado inglês Peter Crouch.





"É preciso olhar para lá da primeira parte. Têm de se focar mais na segunda parte, principalmente antes do jogo contra o Liverpool. Ninguém pode dizer aos adeptos que os problemas estão resolvidos, não estão. Mas é preciso a equipa agarrar-se a um resultado assim. Precisam de levantar o espírito. As pessoas questionavam se os jogadores estavam dispostos a correr por Solskjaer, e eles mostraram isso. Foi uma noite intensa", observou Ferdinand na 'BT Sport'.Quem não foi tão otimista foi Paul Scholes. A lenda do meio-campo dos red devils alertou para a má escolha de tática do treinador norueguês e deixou críticas à falta de esforço demonstrada por boa parte dos jogadores."Percebo o entusiasmo, mas se fosse contra uma equipa melhor tinham sido derrotados. A Atalanta não tinha cinco titulares. A primeira parte foi preocupante. A tática tem sido má, o próprio Solskjaer afirmou que era um 4-2-4. Se jogarem assim contra uma boa equipa europeia, vão ser completamente destruídos", disse o inglês à 'BT Sport'.Peter Crouch, histórico avançado que representou clubes como o Tottenham ou o Liverpool, também não se deixou ficar atrás e avisou que os red devils não vão poder continuar a confiar no "brilhantismo individual" de alguns atletas."Se Guardiola ou Klopp treinassem esta equipa, os quatro da frente trabalhariam muito mais. Vejo a linguagem corporal de alguns deles, e com esses treinadores seriam logo avisados. Braços no ar, coisas que não gosto. Quando chegar domingo e tiverem de enfrentar o Liverpool... Solskjaer veio do Cardiff e do Molde, não têm um treinador com experiência", concluiu.Apesar das críticas e das exibições pouco convincentes, o Manchester United ocupa, nesta altura, a primeira posição do grupo F da Champions, com seis pontos.