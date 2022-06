Man. United prepara-se para dar braçadeira a Cristiano Ronaldo

O Manchester United pondera atribuir a braçadeira de capitão a Cristiano Ronaldo, por forma a amenizar [ou ‘amaciar’] a insatisfação do avançado, o qual está zangado com os dirigentes do clube devido à inércia no mercado - ainda não há qualquer reforço! Confessa-se até disposto a abandonar o projeto!

Esta decisão da braçadeira seria juntar o útil ao agradável. Por um lado, daria uma motivação especial e simbólica ao goleador, de 37 anos, para liderar um clube pelo qual sente um carinho especial, apesar da última época ter ficado bastante aquém das expectativas - sexto lugar no campeonato e nenhum troféu conquistado. Por outro, retiraria pressão ao central Maguire, capitão de equipa muito criticado pela imprensa e pelos adeptos devido à falta de liderança em campo e sucessivos erros defensivos. O espanhol De Gea será o outro candidato natural à braçadeira, assim como Bruno Fernandes, médio que capitaneou a equipa na ausência de Maguire.

Sem caras novas!

O Man. United arrancou ontem a nova temporada sem caras novas e com apenas 15 jogadores às ordens de Ten Hag. O destaque foi para o regresso de Van de Beek e Martial, jogadores que estiveram cedidos na última temporada ao Everton e Sevilha, respetivamente. A maioria do plantel [Cristiano, por exemplo] goza ainda o período de férias depois dos compromissos ao serviço das seleções. Os reds devils iniciam uma digressão pela Ásia a 8 de julho. O primeiro particular está agendado para o dia 12 frente ao Liverpool, em Banguecoque, na Tailândia.