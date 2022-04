Man. United vai dar valor substancial ao novo treinador para reforçar a equipa

O Manchester United vai dar ao novo treinador, que tudo indica será Erik Ten Hag, um valor substancial para reforçar a equipa no verão, avança o 'Daily Mail'.O acordo entre os red devils e o atual técnico do Ajax está praticamente fechado, segundo a mesma fonte, e a prioridade passa também por contratar jogadores para reforçar algumas zonas do terreno. O próprio técnico já terá apresentado uma lista com possíveis reforços, quando falou com os responsáveis do clube inglês no mês passado, os quais têm já alguns nomes em mente.Para além disso, há que ter em conta que jogadores como Paul Pogba, Jesse Lingard e Edinson Cavani devem deixar Old Trafford no final da época e isso vai libertar algum dinheiro.Entre os principais alvos estão Harry Kane, do Tottenham, e Declan Rice, do West Ham. Dois jogadores que conhecem a Premier League e que atuam em posições que os red devils querem reforçar. Mas se o avançado do Tottenham parece ser mais díficil, com o clube londrino a pedir cerca de 100 milhões de euros pelo seu passe, o médio do West Ham pode ser mais fácil de contratar, dado o seu desejo de atuar na Liga dos Campeões.Caso Rice não se mude para Old Trafford, o 'Daily Mail' dá ainda conta de que John McGinn, do Aston Villa, é outra das opções para o meio-campo. O mesmo sucede com Jude Bellingham, do Dortmund, mas esta mudança é mais complicada, visto que os alemães não o devem deixar sair este verão, segundo a mesma fonte.