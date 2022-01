Manchester United a ferro e fogo: balneário está dividido e 11 jogadores querem sair

A derrota na última segunda-feirade Bruno Lage continua a fazer mossa na equipa do Manchester United. A equipa continua a ser muito criticada por adeptos e comentadores, que questionam se o alemão Ralf Rangnick é o homem certo para levar este (enorme) barco a bom porto na presente temporada.A imprensa inglesa escreve esta manhã que o balneário está a ferro e fogo. O jornal 'Mirror' cita uma fonte que garante haver 11 jogadores que querem sair, pois estão desiludidos e sentem-se marginalizados pelo treinador germânico. A equipa está dividida.O 'The Sun' explica que há no seio dos red devils a sensação que existem alguns futebolistas favoritos e que jogam sempre, mesmo que não estejam em forma."Os jogadores estão desmoralizados. É uma sensação de 'déjà vu' de anos anteriores, quando as coisas corriam mal. Os adeptos provavelmente pensam que os jogadores não estão em forma para colocar em prática aquilo que o treinador lhes pede, mas isso não é verdade. Alguns simplesmente perderam a motivação e a vontade. Depois, há a sensação numa parte da equipa que há alguns que são sempre chamados a jogar, independentemente do que façam", contou uma fonte próxima dos red devils ao jornal.Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly e Dean Henderson estão, segundo o 'Mirror' entre os jogadores mais frustrados. Lingard e Van de Beek ainda não jogaram na Premier League esta época; Henderson quer ser emprestado, pois está cansado de estar na sombra de David De Gea. O defesa Eric Bailly, que compete agora na CAN, é outro que está desiludido com os seus tempos de utilização...Solskjaer foi muitas vezes acusado de ter favoritos e Rangnick passa agora pelo mesmo problema. Além disso, os jogadores não estão propriamente impressionados com os métodos de trabalho do alemão, que também viu a sua posição fragilizada ao ser apontado como interino até ao final da época.O Manchester United ocupa um modesto 7.º lugar na Premier League, a 22 pontos do líder, o Manchester City, e parece destinado a lutar por um lugar nos quatro primeiros, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.O 'The Sun' adianta também que muitos jogadores consideram que o clube devia ter contratado Antonio Conte, antes de o italiano se comprometer com o Tottenham. E muitos esperam agora que Mauricio Poquettino seja o escolhido no próximo verão.