Manchester United bate equipa de Nani na Austrália em mais um jogo de pré-época

Depois do confortável triunfo diante do Liverpool na Tailândia, o Manchester United de Erik ten Hag continua a dar cartas na pré-temporada, mesmo sem Cristiano Ronaldo. Agora na Austrália, os red devils venceram esta sexta-feira o Melbourne Victory, por 4-1, precisamente a nova equipa de Nani.Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze do United, a partida começou com os ingleses a apanharem um susto, pois os australianos inauguraram o marcador logo aos 5 minutos, por intermédio de Chris Ikonomidis.Só no final da primeira parte os ingleses conseguiram impor o seu poderio, com Scott McTominay a empatar aos 43 minutos e Anthony Martial a colocar os reds devils na frente, já nos descontos (2-1).Na segunda parte Erik ten Hag mudou toda a equipa, com exceção do guarda-redes, e Marcus Rashford fez o 3-1, aos 78 minutos.Já nos últimos minutos de jogo, o United ainda ampliou a vantagem, mercê de uma infelicidade de Edmond Lupancu, que colocou a bola dentro da própria baliza.Neste reencontro com o Manchester United, Nani - recém-chegado ao clube - esteve durante quase todo o encontro no banco do Melbourne Victory. Entrou aos 87 minutos, foi ovacionado, mas não conseguiu mudar o rumo dos acontecimentos.