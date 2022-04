Man. United confirma ausência de Ronaldo no jogo com o Liverpool e pede respeito pela privacidade

O Manchester United confirmou que Cristiano Ronaldo não participará no jogo com o Liverpool. O jogador português atravessa um momento de grande dor pela perda de um dos filhos gémeos (um menino) que estava para nascer."A família é mais importante do que tudo e Ronaldo está a apoiar os seus entes queridos neste momento muito difícil. Assim, podemos confirmar que ele não jogará contra o Liverpool em Anfield na noite desta terça-feira e sublinhamos o pedido de privacidade e respeito à família", pode ler-se no site do Manchester United.O capitão da Seleção Nacional anunciou segunda-feira que o menino morreu. "É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", publicou CR7 no Instagram. Georgina Rodríguez partilhou nas redes sociais a mesma mensagem.