Manchester United confirma contratação de substituto de Cristiano Ronaldo

O Manchester United oficializou esta sexta-feira a contratação de Wout Weghorst, avançado holandês de 30 anos que chega proveniente do Burnley por empréstimo até ao final da presente temporada. O anúncio surgiu através do site e das redes sociais oficiais do clube horas depois de o Besiktas comunicar que tinha terminado o acordo de empréstimo com o experiente jogador, com o clube turco a receber 2.8 milhões de euros pelo término do empréstimo antes do período previsto.

"Sinto-me privilegiado por juntar-me a um clube como o Manchester United. Já joguei contra o clube no passado e posso dizer que é um sentimento fantástico poder vestir agora esta grande camisola. Tenho visto o Manchester United a progredir desde a chegada de Erik ten Hag esta temporada e mal posso esperar para começar a jogar e contribuir, ajudando a equipa a atingir os seus objetivos. Aconteça o que acontecer nos próximos meses, posso prometer que vou dar tudo por este clube enquanto aqui estiver. Quero agradecer a todos os que contribuíram para que eu pudesse chegar aqui, agora estou ansioso por conhecer os meus novos companheiros", disse o avançado holandês, em declarações citadas ao site oficial do clube de Manchester.