Manchester United disposto a vender Romelu Lukaku

O Manchester United está disposto a ouvir propostas por Romelu Lukaku, que se juntou ao clube em 2017 sob o comando de José Mourinho, e só aceitará negociações com valores a rondar os 84 milhões de euros.Segundo a Sky Sports, Antonio Conte, atual treinador do Inter Milão, já fez saber aos ingleses que está interessado em Lukaku e também no jogador do Chelsea, Victor Moses. Em todo o caso, o United ainda está à espera de uma proposta formal pelo jogador por parte do conjunto italiano. O antigo treinador do Chelsea tentou contratar o belga em 2017, mas o atacante optou por ir para Old Trafford.O Inter Milão, que de momento está 'preso' a um acordo de Fair Play Financeiro com a UEFA, do qual será libertado no dia 30 de junho, não deverá atacar a contratação do atacante antes dessa data. Mas já foi revelado que, podendo contratar o avançado belga, os italianos teriam de vender um dos seus ativos. Em vista estará a venda de Mauro Icardi que poderá ajudar na contratação de Lukaku.O avançado belga fez 42 golos em 96 jogos pelo Manchester United, mas viu Marcus Rashford ser opção principal para o centro do ataque depois de Solskjaer chegar ao comando técnico. O belga já declarou que é "um grande fã da série A" e as pessoas mais próximas a ele sabem que "sempre quis jogar na Premier League e na Serie A". "Eu amo Itália", finalizou.