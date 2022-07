Manchester United empata com Aston Villa no quarto jogo de pré-temporada

O Manchester United empatou este sábado frente ao Aston Villa (2-2) naquele que foi o quarto teste de pré-temporada da equipa orientada pelo holandês Erik ten Hag.Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze titular, os red devils entraram por cima da partida e ao intervalo já venciam por 2-0. Sancho finalizou, aos 25 minutos, uma boa jogada coletiva, correspondendo da melhor forma a cruzamento de Luke Shaw. Pouco antes do intervalo (42') e com as equipas em dificuldades graças à chuva forte que se fez sentir em Perth, Austrália, um auto-golo de Matty Cash alargou a vantagem do Manchester United.Disposto a mudar o rumo dos acontecimentos na segunda parte, o Aston Villa entrou melhor no segundo tempo e Bailey reduziu a desvantagem aos 50 minutos. Já ao cair do pano, aos 90+3', Calum Chambers, ex-Arsenal, sentenciou o resultado final.Depois de três vitórias nos primeiros três jogos na pré-temporada - frente a Liverpool (4-0), Melbourne Victory (4-1) e Crystal Palace (3-1) -, este é o primeiro 'desaire' do Man. United de Ten Hag.