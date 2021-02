Manchester United já pensa aumentar salário de Bruno Fernandes

Os desempenhos de Bruno Fernandes ao serviço do Manchester United já fizeram os responsáveis do clube a repensar o salário do médio internacional português. Segundo o portal 'The Athletic', o assunto começou a ser aflorado em Old Trafford em novembro do ano passado, apenas 10 meses depois de ter assinado pelos red devils.





O impacto que Bruno Fernandes teve na equipa torna "necessário", segundo o 'The Athletic', reavaliar a situação financeira do português, que tem contrato até 2025.Bruno Fernandes ganha cerca de 114 mil euros por semana - bem acima do que auferia no Sporting - mas está aquém de outras estrelas da equipa. David de Gea, o mais bem pago do plantel, aufere 427 mil euros por semana.O internacional português marcou 29 golos e fez 20 assistências em 54 jogos, disputados em cinco competições.