Manchester United já prepara sucessão de Solskjaer com quatro nomes em cima da mesa

A vida de Ole Gunnar Solskjaer complicou-se ainda mais no Manchester United, depois da derrota caseira com o Liverpool e os donos dos red devils já olham para o sucessor. De acordo com o 'The Sun', os red devils já pediram a um "agente importante" para se inteirar da situação de quatro treinadores, das suas intenções para o clube e ainda das exigências salariais de cada um. São eles Zinedine Zidane, Antonio Conte, Brendan Rodgers e Erik ten Hag.





Mas se os dois primeiros estão sem clube, dos outros dois já não se pode dizer o mesmo, já que orientam o Leicester e o Ajax, respetivamente.Recorde-se que Zidane e Conte têm um currículo com provas dadas, já que o francês tornou-se no primeiro treinador a vencer três Ligas dos Campeões consecutivas e o italiano guiou o Chelsea à conquista da Premier League em 2016/17 com um recorde de vitórias fixado nas 30.A publicação inglesa dá ainda conta de que uma súbita melhoria ao nível de resultados poderá manter Solskjaer, que tem menos crédito agora junto dos responsáveis do clube de Manchester depois dos últimos encontros, nos quais, recorde-se, os red devils só somaram um ponto nas recentes quatro partidas na Premier League, competição onde seguem em 7.º lugar a oito pontos do líder Chelsea. E os jogos que se seguem também não vêm a favor do técnico norueguês: visita o Tottenham e a Atalanta (esta última para a Liga dos Campeões) e depois recebe o Manchester City antes da pausa para os compromissos das seleções.