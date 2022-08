Manchester United oficializa Antony

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022

O Manchester United oficializou esta terça-feira a contratação de Antony ao Ajax. Em comunicado, os red devils revelam ter chegado "a um acordo com o Ajax" e que a transferência está ainda sujeita a exames médicos, com os termos do jogador também a serem finalizados.O Ajax também já anunciou a saída do extremo, de 22 anos, em comunicado, no qual revela que o clube inglês paga 95 milhões de euros, mais cinco por objetivos, pelo internacional brasileiro. Antony torna-se assim na maior venda de um jogador proveniente da Eredivise.Recorde-se que Antony fez a formação no São Paulo e rumou ao Ajax em 2020. Agora ruma a Old Trafford, onde vai reencontrar Erik Ten Hag e Lisandro Martínez, treinador e central com quem trabalhou no emblema holandês.