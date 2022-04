Manchester United oficializa contratação de Erik ten Hag

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

O Manchester United oficializou esta quinta-feira a contratação de Erik ten Hag, treinador holandês, de 52 anos, que no final da época vai deixar o Ajax. O técnico vai vincular-se aos red devils por três épocas, com outra de opção.John Murtough, diretor de futebol do clube inglês, explicou a contratação. "Nos últimos quatro anos em que esteve no Ajax o Erik provou ser um dos mais bem-sucedidos treinadores da Europa, conhecido pelo futebol atrativo e atacante da sua equipa, além do seu comprometimento com os escalões jovens."Ten Hag, por sua vez, mostrou-se orgulhoso. "É uma honra ser nomeado treinador do Manchester United e estou muito entusiasmado com este desafio que tenho pela frente. Conheço a história deste grande clube, a paixão dos seus adeptos, e estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipa capaz de lhes dar o sucesso que eles merecem."E acrescentou, sempre em declarações ao site dos red devils: "Vai ser difícil deixar o Ajax depois destes anos incríveis e posso assegurar aos adeptos o meu total empenho e foco num fecho de época bem sucedido antes de me mudar para o Manchester United."