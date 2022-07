Manchester United perde a esperança de contar com Ronaldo no resto da digressão

O jornal inglês 'Mirror' escreve esta segunda-feira que os responsáveis do Manchester United já não contam que Cristiano Ronaldo se junte à equipa na digressão que os red devils estão a fazer pela Ásia. A equipa defronta o Liverpool amanhã, em Banguecoque, seguindo depois na quarta-feira para a Austrália.O português não viajou com a equipa para a Tailândia, alegando motivos familiares, e não deve juntar-se aos companheiros nos próximos dias.CR7 está em Portugal a treinar sozinho, à espera que Jorge Mendes encontre uma solução para o seu futuro, pois quer mudar-se para um clube que na próxima época dispute a Liga dos Campeões.O 'Mirror' recorda ainda que, apesar de Ronaldo pretender a transferência, a ideia do Manchester United não passa por vender o passe do internacional português, de 37 anos, que tem mais um ano de contrato.