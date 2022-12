Manchester United perde patrocinador principal nas camisolas

O Manchester United está à procura de um novo patrocinador principal para as suas camisolas. A 'TeamViewer', que marcava presença no equipamento dos red devils desde 2021, vai continuar a sua ligação ao clube, mas deixará de estar presente na 'pele' do clube de Old Trafford.A parceria, que renderia à formação inglesa cerca de 268 milhões de euros ao longo de cinco temporadas, finda assim, ao que às camisolas diz respeito, passado menos de duas épocas.De resto, o nome da 'TeamViewer' vai aparecer até que seja encontrado um novo patrocinador."Tendo chegado a acordo com a TeamViewer no pico da pandemia da Covid-19, o Manchester United vai aproveitar esta oportunidade para começar a procurar um novo patrocínio principal para a camisola.Uma vez que um novo patrocínio seja encontrado, a TeamViewer irá continuar como um valioso membro entre os parceiros globais do Manchester United, fornecendo ao clube soluções até que o contrato original termine, em 2026".