Manchester United perde Pogba "por algumas semanas"

O Manchester United revelou esta segunda-feira que a lesão que Paul Pogba sofreu na coxa durante o jogo com o Everton (3-3), no último sábado, vai forçar o francês a parar "durante algumas semanas".





Segundo os red devils, o médio vai falhar o jogo de quinta-feira, para a Taça de Inglaterra, com o West Ham, bem como o encontro da Liga Europa, com a Real Sociedad."Trata-se de uma lesão que vai necessitar de algumas semanas para ser superada", disse o treinador Ole Gunnar Solskjaer aos canais de comunicação do clube. "Ele tem sido importante na equipa, mas não podemos correr riscos. Serão algumas semanas, definitivamente."